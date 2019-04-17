Террористу ИГ сократили срок заключения за обещание исправиться

Отбывающему пожизненное заключение в Великобритании стороннику «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Хуснейну Рашиду сократили минимальный срок пребывания в тюрьме с 25 до 18 лет. Об этом сообщил таблоид The Daily Mail.

Такое решение суд вынес из-за того, что Рашид пообещал реабилитироваться и отойти от радикальных взглядов. Пожизненное заключение, на которое осужден джихадист, пересматривать не стали, но ответственный за заключенного работник исправительной колонии заявил, что тот уже «не представляет непосредственной опасности для общества».

Рашида арестовали в 2017 году по подозрению в координации террористических актов и пропаганде терроризма. За период с ноября 2016-го по ноябрь 2017-го он отправил более 360 000 сообщений в анонимные чаты и каналы сторонников ИГ в зашифрованном мессенджере.

Мужчина призывал других террористов к терактам в Нью-Йорке, нападениям на британскую королевскую семью и атакам на посетителей Кубка мира по футболу, который проходил в Москве в 2018 году. Он рекомендовал прикреплять лезвия к машине, чтобы въехать в толпу, а также отравлять овощи и фрукты в магазинах.

Рашид также поддерживал контакт со сторонниками террористической группировки, которые в тот момент воевали на территории Сирии. Чтобы скрыть свою деятельность, он использовал несколько телефонов и ноутбуков со специализированными программами.

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