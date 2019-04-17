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Террористы поведали о пользе биткоина

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Действующая в Сирии группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») рассказала своим сторонникам о достоинствах биткоина. Об этом пишет The Independent.

Как отмечается, о пользе криптовалюты террористы написали в своем еженедельном журнале. Они назвали ее одним из самых важных изобретений последнего десятилетия. В числе преимуществ боевики указали ее безопасность из-за анонимности, а также отсутствие ограничений на использование.

Издание отмечает, что ХТШ не первая группировка, которая продвигает использование криптовалюты. Так, еще пять лет назад последователи террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) рассказывали о способах поддержать боевиков с помощью биткоинов. При этом в 2018-м в США женщина получила срок за использование криптовалюты для спонсирования ИГ.

Считается, что ХТШ контролирует большую часть демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Северная зона деэскалации в регионе была создана в 2017 году. В 2018-м Россия и Турция договорились о ее патрулировании. Там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

В Москве утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма». Россия также считает, что представителей умеренной оппозиции в Идлибе не осталось.

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