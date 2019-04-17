Террористы поведали о пользе биткоина

Действующая в Сирии группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») рассказала своим сторонникам о достоинствах биткоина. Об этом пишет The Independent.

Как отмечается, о пользе криптовалюты террористы написали в своем еженедельном журнале. Они назвали ее одним из самых важных изобретений последнего десятилетия. В числе преимуществ боевики указали ее безопасность из-за анонимности, а также отсутствие ограничений на использование.

Материалы по теме «Исламское государство будет жить» США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат

Издание отмечает, что ХТШ не первая группировка, которая продвигает использование криптовалюты. Так, еще пять лет назад последователи террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) рассказывали о способах поддержать боевиков с помощью биткоинов. При этом в 2018-м в США женщина получила срок за использование криптовалюты для спонсирования ИГ.

Считается, что ХТШ контролирует большую часть демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Северная зона деэскалации в регионе была создана в 2017 году. В 2018-м Россия и Турция договорились о ее патрулировании. Там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

В Москве утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма». Россия также считает, что представителей умеренной оппозиции в Идлибе не осталось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!