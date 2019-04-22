Россия рассказала о дошедшем до юга Африки «Исламском государстве»

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) уже добрались с Ближнего Востока до юга Африки. Об этом в интервью RT рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

По его словам, перемещение террористов из одной страны в другую — это реальность. «Боевики уже переходили в район Северной Африки, в частности в Ливию, спускались в Центральную Африку, доходили до юга материка», — сказал замминистра.

Фомин добавил, что многие члены ИГ перебираются и в Афганистан. Оттуда некоторые направляются в Юго-Восточную Азию, часть же оседает в стране, отметил он.

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Замглавы Минобороны также подчеркнул, что заявления США о разгроме «Исламского государства» не до конца соответствуют реальности. Он указал, что в регионе все еще сохранилась инфраструктура группировки, есть и отдельные действующие группы боевиков. Россия в этой связи считает, что нужно позволить сирийским правительственным войскам завершить операцию по зачистке территории страны «от всех бандитских группировок».

20 апреля сообщалось, что ИГ активизировало нападения на территории Сирии, атакуя пути снабжения как правительственных войск, так и вооруженной оппозиции. Отмечалось, что из-за этого за апрель погибли не менее 35 военнослужащих.

В конце марта президент США Дональд Трамп объявил, что американцы вместе с союзниками освободили 100 процентов территорий Сирии и Ирака от «Исламского государства». По его словам, боевики еще будут проявлять себя, но могущество они растеряли.

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