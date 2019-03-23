Трамп объявил о разгроме «Исламского государства» в Ираке и Сирии

США вместе с союзниками освободили 100 процентов территорий Сирии и Ирака от «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

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Он добавил, что «периодически эти негодяи будут проявлять себя, но они растеряли весь престиж и могущество», а США будут «сохранять бдительность и бороться, пока ИГ не будет окончательно повержено».

В свою очередь, командующий силами международной коалиции генерал-полковник Пол Лакамера отметил, что пока не стоит заблуждаться насчет окончательной победы над ИГ. По его словам, боевики спрятались в отдаленных районах и в лагерях для беженцев, и ждут подходящего момента для ответных действий.

22 марта представитель Белого дома рассказала, что ИГ больше не контролирует территории в Сирии. В начале февраля Трамп дал своим генералам «зеленый свет» на окончательное уничтожение боевиков в Ираке.

По оценке ООН, у ИГ остались финансовые резервы в размере от 50 до 300 миллионов долларов и от 14 до 18 тысяч боевиков, из которых три тысячи — иностранцы.

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