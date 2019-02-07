Трамп пообещал объявить об очередном окончательном разгроме ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может быть объявлено о полном освобождении ранее захваченной «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно, на следующей неделе будет объявлено, что у нас 100 процентов территории халифата», — сказал он. Трамп добавил, что дал своим генералам в Ираке «зеленый свет» на соответствующие операции, и военные обещали выполнить задачу за неделю.

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Президент США отметил, что коалиция продолжает уничтожать остатки боевиков, но те «все еще очень опасны». При этом у террористов не осталось доступа к ресурсам и мирному населению.

Накануне, 5 февраля, глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел рассказал, что в настоящее время владения ИГ составляют примерно 50 квадратных километров. По его словам, на сирийской территории все еще остаются лидеры боевиков, непосредственно бойцы, их соратники и ресурсы.

В декабре 2018 года Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством».

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