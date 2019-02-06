Трамп похвастался своими успехами

Президент США Дональд Трамп рассказал об «экономическом чуде» и других успехах своего правления в ежегодной речи «О положении страны» перед Конгрессом. Отрывки его выступления цитирует Fox News.

«Экономическое чудо происходит прямо сейчас в США, и единственное, что может его остановить, — это глупые войны, политика и нелепые партизанские расследования», — заявил Трамп. В связи с этим он предложил политикам из обеих партий оставить «политику мести» и действовать «не как две партии, но как одна нация». Под «партизанскими расследованиями», как пишет издание, имелись в виду попытки прояснить связи президента с Россией.

«Пришло время для наших храбрых воинов возвращаться домой из Сирии», — добавил Трамп, в декабре объявивший о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и планах США вывести войска. Он рассказал и о других направлениях внешней политики: объявил, что ускорил переговоры по Афганистану и подтвердил дату встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Трамп также сказал, что у Соединенных Штатов есть «моральный долг» защитить своих граждан от опасностей нелегальной иммиграции, и подчеркнул, что добьется строительства стены на границе с Мексикой.

Американский лидер затронул и вопрос абортов на позднем сроке: он обвинил поддерживающего их губернатора-демократа Ральфа Нортэма в том, что он бы «убил и новорожденного ребенка».

Помимо прочего, президент коснулся популярности социализма в рядах демократов. «Америка была основана на принципах свободы и независимости — а не государственного насилия, доминирования и контроля (...) мы были рождены свободными, и мы останемся свободными. Я вновь подчеркиваю, что Америка никогда не будет социалистической страной», — заявил Трамп.

Обращение «О положении страны» (State of the Union address) — ежегодное послание президента США Конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы.

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