Дом
 
Последние новости
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
«Оскар» официально остался без ведущего
Талибы понадеялись на быстрый уход США из Афганистана
Владеющего 10-миллиардным состоянием чиновника уличили во взятках
«Спартак» укомплектовался
Бывшую участницу Comedy Woman защитили от прозвавшего ее овцой Михалкова
Косметолог разглядела на теле клиентки признак рака и спасла ей жизнь
Решена загадка африканской пустыни
Познер оправдал полигамность Собчак
Новости партнеров

Трампа уличили в многолетнем интересе к недвижимости в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил факт наличия у Дональда Трампа интереса к девелоперским проектам в Москве. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает «Интерфакс».

По словам Лужкова, соответствующие переговоры с городскими властями несколько раз проводились в конце 90-х годов, когда нынешний президент США занимался бизнесом.

«Трамп был в Москве. У него были контакты с Ресиным (Владимир Ресин, в 90-е — руководитель столичного стройкомплекса — прим. «Ленты.ру») по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса "Охотный Ряд" на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса», — приводит слова бывшего мэра информагентство.

«Однако это намерение не получило продолжения», — добавил Лужков.

Ранее стали известны подробности еще одного масштабного девелоперского проекта Трампа в российской столице, который также не был реализован, — 100-этажной башни Trump Tower в «Москва-Сити». По сведениям BuzzFeed, этот проект разрабатывался одним из нью-йоркских архитекторов. Предполагалось, что на фасаде здания разместится огромный логотип корпорации Трампа.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп пожаловался на убытки за время президентства
США захотели прекрасных отношений с Россией
США предрекли рост цен на жилье в период президентства Трампа
Другие материалы рубрики
Дом00:01Сегодня

«Это просто тихий ужас»

Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
17:28 4 февраля

В Подмосковье рухнули цены на дома

10:28 1 февраля

За жилье на «Золотой миле» Москвы попросили 10 тысяч долларов в месяц

10:50Сегодня

Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке

Дом00:10 1 февраля

Пока русских нет

Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
13:17Сегодня

Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд

00:45 1 февраля

Брюс Уиллис останется без роскошного поместья

21:39 4 февраля

Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей

Дом00:0529 января

Всех подвесят

Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
12:35 4 февраля

Москва установила рекорд стоимости вторичного жилья

21:1531 января

Гостиницу «Пекин» передадут китайцам

19:20 4 февраля

В Москве нашли «сатанинский пентхаус» за миллиард рублей

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Двух россиян оштрафовали на миллионы рублей за вытоптанные на митинге цветы
Госдума оставила в покое Google и взялась за Apple с украинским Крымом
В России спрогнозировали тотальную нехватку учителей
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
США оценили владения ИГ в Сирии
Талибы понадеялись на быстрый уход США из Афганистана
Трамп попытался запугать всех и затроллил Макрона
Россию вновь сочли несвободной
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Порошенко нашел способ отличить украинца от русского
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев пояснил интерес к вопросу о досрочной отставке
На Украине раскрыли «разваливающий страну миф»
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню для рейсов из Пулково
Миру предсказали валютные войны
Россия и Иран придумали способ насолить США
Российские отели выступили против Booking.com
Россия пригрозила Белоруссии разборками
Найдены виновные в росте цен на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшего в прошлом году экс-сотрудника Красного Креста нашли в московском СИЗО
Главной бедой энергетики Кавказа оказались ее начальники
Генпрокуратура открестилась от нового расследования по перевалу Дятлова
Телефонные террористы атаковали Москву
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
F-35A оказался мазилой
Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»
Зафиксировано смещение магнитного полюса Земли к России
«Авангард» признали потомком «Спирали»
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
«Спартак» укомплектовался
Выигравший Олимпиаду с российскими гандболистками тренер попал в больницу
«Ювентус» купит футболистов по желанию Роналду
Друг пропавшего футболиста Салы рассказал о его нежелании садиться в самолет
Хоккеист СКА назвал колхозом инцидент с падением Моуринью
Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед
Все материалы
Культура
«До сих пор не верю, что сделал карьеру»
Уиллем Дефо о гениальности, сумасшествии и «Ван Гоге»
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Моя прекрасная прачечная
Бондарчук, филфак, коррупция: Россия глазами сериала «Год культуры»
Паука из «Коррозии металла» заподозрили в торговле спайсами и задержали
Бывший лидер Pink Floyd призвал Трампа оставить Венесуэлу в покое
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла
Башмет пожаловался на плохое самочувствие после пожара в «звездном доме»
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Российской телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Познер оправдал полигамность Собчак
Неприметное бревно в лесу приковало взгляды сотен пользователей сети
В России ограничили интернет в шесть раз
В сети поделились гадкими и очень эффективными советами
Россияне оказались частыми жертвами унижений в сети
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Модель снялась с нищими и разъярила публику
Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом
Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье
Азиатка нашла легкий способ «сменить» расу
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Главу Ростуризма уволили
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину
Автобус насмерть сбил пожилого туриста на глазах у всей семьи
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Найдены похищенные сокровища шведского короля
Косметолог разглядела на теле клиентки признак рака и спасла ей жизнь
Все материалы
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире
Ranger Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»
Mazda готовит к дебюту новый кроссовер
Все материалы
Дом
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Трампа уличили в многолетнем интересе к недвижимости в Москве
В Подмосковье рухнули цены на дома
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Все материалы