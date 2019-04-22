Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Отмечается, что после отказа Минобороны России в выплате члены экипажей подали коллективный иск. Севастопольский гарнизонный суд принял сторону ведомства, решив, что поход на корабле, согласно внутреннему приказу, не является командировкой. В связи с этим суточные морякам, по мнению суда, не предусмотрены.

В решении говорится, что корабельщикам по закону положена «ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время». Подчеркивается, такая компенсация была выплачена. Однако адвокат истцов Александр Федорченко уверен, что моряки должны были получать и суточные, как и все военнослужащие, находящиеся на суше.

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Также сообщается, что офицеры хотели добиться выплаты в размере около 300 тысяч рублей, а служащие по контракту моряки — 200 тысяч рублей каждый. Как правило, сумма ежедневных выплат составляет 62 доллара (около 4000 рублей) для офицеров, для остального состава — 43 доллара (примерно 2700 рублей). При этом 70 процентов из них вычитаются на питание, поэтому моряки требовали деньги из расчета 18,6 (примерно 1900 рублей) и 12,9 доллара (823 рубля) соответственно.

Отмечается, что теперь члены экипажа намерены обратиться в Северо-Кавказский окружной военный суд с апелляцией.

В конце марта стало известно, что российская подводная лодка «Великий Новгород» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту вошла в акваторию Черного моря. Ранее она действовала у базы ВМФ России в порту Тартус в Сирии.

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