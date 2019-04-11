Россия сообщила о гибели сотен детей в подконтрольном США сирийском лагере

В лагере беженцев аль-Холь на северо-востоке Сирии погибли 235 детей. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что о катастрофической ситуации стало известно благодаря беженке, которой удалось покинуть лагерь. Та рассказала, что каждый день там умирают от 10 до 20 человек из-за нехватки еды, лекарств и нечеловеческих условий жизни.

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Аль-Холь находится на подконтрольной территории коалиции во главе с США.

22 марта сообщалось о гуманитарной катастрофе в лагере беженцев Рукбан, который расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф. Из-за антисанитарии и отсутствия медицинской помощи в октябре-ноябре 2018 года в Рукбане погибли более 100 человек. Смертность среди новорожденных составляет 20 процентов. Также сообщалось о росте количества стихийных могил в районе Рукбана.

6 марта Москва обвинила командование США в срыве гуманитарной операции по спасению беженцев в Сирии.

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