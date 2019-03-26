США отказались пустить российских дипломатов в лагерь с гибнущими беженцами

США отказались пустить российских дипломатов, представителей властей Сирии и международных организаций в зону Эт-Танф, где находится лагерь «Эр-Рукбан», в котором, как сообщала ранее Москва, массово гибнут люди. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает ТАСС.

«В ультимативной форме заявлено, что коалиция не допустит в 55-километровую зону Эт-Танф участников координационного совещания», — говорится в совместном срочном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Командование американских войск закрыло непосредственный доступ к жителям «Эр-Рукбана» для детального изучения обстановки, отмечается в заявлении.

«Эр-Рукбан» находится в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, недалеко от границы Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.

22 марта Россия заявила, что в лагере массово умирают люди. Съемки из космоса свидетельствуют, что вокруг «Рукбана» растет количество стихийных могил. 6 марта Москва обвинила командование США в срыве гуманитарной операции по спасению беженцев в «Рукбане».

В ноябре прошлого года в Минобороны России заявили, что в лагере процветают проституция, торговля людьми и сексуальная эксплуатация детей.

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