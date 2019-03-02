США отказались пропустить колонну для помощи беженцам в Сирии

США отказались пропустить сирийские транспортные колонны, отправленные за беженцами в лагерь Рукбан. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Сергей Соломатин, передает в субботу, 2 марта, ТАСС.

«Американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев», — заявил он.

По словам Соломатина, сирийские власти успешно все подготовили к вывозу людей из Рукбана к местам довоенного проживания, но военные США не пропустили транспорт на территорию зоны Эт-Танф.

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что американцы и находящиеся под их присмотром боевики мешают вывозу беженцев из Рукбана.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в лагере Рукбан. До этого стало известно, что лагере процветают воровство, проституция и торговля людьми. Из-за антисанитарии и отсутствия медицинской помощи в октябре-ноябре 2018 года в Рукбане погибли более 100 человек. Смертность среди новорожденных составляет 20 процентов, медикаменты в лагере продаются по завышенным ценам.

Лагерь Рукбан расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, рядом с пересечением границ Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.

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