Россия обвинила США в срыве помощи умирающим сирийцам

США сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных сирийцев, которые находятся в лагере Рукбан. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, передает в среду, 6 марта, ТАСС.

Как отмечается, командование силами США в зоне Эт-Танф не взяло на себя ответственность и не обеспечило автомобильным колоннам безопасный и спокойный проезд через контролируемую им 55-километровую зону.

В Москве и Дамаске считают, что гуманитарный конвой с продуктами в такой ситуации не сможет ничем помочь жителям Рукбана в сложившейся в лагере катастрофической ситуации. «Только его полная ликвидация может прекратить страдания находящихся там не по своей воле сирийцев», — отмечается в заявлении.

5 марта в Минобороны России сообщили, что рядом с Рукбаном на спутниковых снимках обнаружили кладбище с 300 свежими захоронениями. При этом ведомство указывало на то, что лагерь давно превратился в резервацию, в которой насильно удерживаются заложники.

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2 марта сообщалось, что США отказались пропустить сирийские транспортные колонны, отправленные за беженцами в Рукбан. До этого в российском МИД заявили, что американцы и находящиеся под их присмотром боевики мешают вывозу людей из лагеря.

В конце 2018-го сообщалось, что сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в Рукбане. До этого стало известно, что в лагере процветают воровство, проституция и торговля людьми.

Лагерь Рукбан расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, рядом с пересечением границ Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживают более 50 тысяч беженцев.

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