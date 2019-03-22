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В России рассказали о массовой гибели беженцев в сирийском лагере

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В лагере беженцев Рукбан в Сирии массово гибнут люди. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, данные съемок из космоса указывают на то, что в районе Рукбана растет количество стихийных могил. Кроме того, появляются сообщения о смертях малолетних детей из-за антисанитарии, инфекционных заболеваний и отсутствия в лагере врачебной помощи.

«Несмотря на принятые меры, лагерь внутренне перемещенных лиц Рукбан до настоящего времени продолжает существовать. Его население находится в катастрофических условиях, которые усугубляются с каждым днем», — указал Мизинцев.

Ранее в марте Россия обвинила США в том, что американские военные сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных сирийцев, которые находятся в лагере Рукбан.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в Рукбане. До этого стало известно, что в лагере процветают воровство, проституция и торговля людьми. Из-за антисанитарии и отсутствия медицинской помощи в октябре-ноябре 2018 года в Рукбане погибли более 100 человек. Смертность среди новорожденных составляет 20 процентов, медикаменты в лагере продаются по завышенным ценам.

Рукбан расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, рядом с пересечением границ Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.

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