Лагерь с умирающими беженцами оказался на грани водной катастрофы

Беженцы в сирийском лагере Рукбан могут вскоре остаться без воды. Об этом говорится в заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, передает РИА Новости.
По их информации, в Иордании мелеет водохранилище Вахдат — единственный источник воды для Рукбана. Из-за этого власти королевства опасаются, что летом им придется прекратить снабжение беженцев. В заявлении указывается, что это одна из причин, по которой лагерь необходимо срочно ликвидировать.
Россия и Сирия также указали, что США вновь не приняли участие в совещании по вопросу о ликвидации Рукбана. Отмечается, что американцы не приехали на пункт пропуска «Джлеб» и предложили обсудить тему позднее в Аммане, «умышленно затягивая решение проблемы».
Кроме того, в штабах подчеркнули, что аргументы Вашингтона о неготовности Сирии к приему населения лагеря являются надуманными и необоснованными. Дамаск также открыт для работы с ООН и гарантирует безопасность возвращающимся в страну гражданам, указывается в заявлении.
В конце марта сообщалось, что США отказались пустить российских дипломатов, представителей властей Сирии и международных организаций в зону, где находится Рукбан.
Лагерь расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, недалеко от границы Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.
22 марта Россия заявила, что в Рукбане массово умирают люди. Съемки из космоса свидетельствуют, что вокруг лагеря растет количество стихийных могил. 6 марта Москва обвинила командование США в срыве гуманитарной операции по спасению беженцев в Рукбане.