Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Press TV.

«Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит», — подчеркнул Салами. Он добавил, что Иран имеет одни из наилучших возможностей среди всех государств, которые могут перехватывать такие летательные аппараты.

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Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии. Он принял такое решение, так как считает Иран ответственным за атаку на нефтяные объекты в королевстве.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел взрыв, который привел к пожару. После этого страна вынуждена была сократить добычу нефти вдвое. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». США считают, что к атаке причастен Иран.

ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США 20 июня. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A BAMS-D — один из крупнейших засекреченных американских беспилотников. При этом Вашингтон утверждает, что это произошло над международными водами, Тегеран же заявляет, что летательный аппарат нарушил воздушную границу.

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