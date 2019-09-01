Новый беспилотник Ирана назвали старьем

@Isna_Int / Twitter

Военный аналитик Бабак Тагвей обвинил иранских военных в том, что они выдают обычный учебный дрон за новый мощный беспилотник. Обозреватель раскритиковал видео с демонстрацией нового аппарата в Twitter.

Тагвей утверждает, что командующий ВВС Ирана, генерал Алиреза Сабахи-Фард — «лжец». Автор поста показал фото похожего беспилотного летательного аппарата, который использовали для учений израильской армии в 2014 году. Он уверен, что дрону просто придумали новое название.

Израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран таким образом показывает США рост своего военного потенциала, несмотря на американские санкции. Также газета отметила, что в последнее время в Иране наблюдается «всплеск демонстрации новых технологий».

Утром 1 сентября ВВС Ирана представили новый беспилотник «Киан», который, как утверждают в Тегеране, может пролететь тысячи километров и точно поразить цель. Видео было опубликовано в Twitter иранским неправительственным агентством ISNA International.

29 августа сообщалось, что иранская ракета взорвалась на космодроме. Для страны это была первая неудачная попытка запуска за 2019 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!