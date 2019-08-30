Иранская космическая ракета взорвалась на космодроме

Иранская ракета взорвалась в четверг, 29 августа, на стартовой площадке космодрома имени Имама Хомейни, передает Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что взрыв произошел по техническим причинам. Сейчас ученые работают над решением проблемы.

Отмечается, что это не первая неудачная попытка космического запуска в Иране в текущем году. В январе Исламская Республика попыталась осуществить запуск спутника, однако он не смог выйти на заданную орбиту. В июле с космодрома была запущена ракета-носитель иранского производства «Симорг». В Иране этот запуск назвали успешным, однако американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США опровергли эту информацию.

Космическая программа Ирана разрабатывается с 2003 года. Первый полностью иранский спутник «Омид» был запущен в 2009 году. После двух месяцев на орбите он сгорел в атмосфере, однако его миссию объявили успешной. На Западе к иранской космической программе относятся с недоверием, так как считают, что ее истинной целью является разработка баллистических ракет. В Тегеране настаивают, что спутники будут выполнять исключительно исследовательские функции.

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