Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Российские военные провели успешные испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Она была запущена на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, пишет в понедельник, 12 февраля, официальная газета Минобороны «Красная звезда».

По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковника Андрея Приходько, ракета выполнила задачу и точно поразила условную цель.

«Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства», — заявил он.

Как отмечается в сообщении, система ПРО состоит на вооружении объединения ПВО-ПРО и предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха. Она также может помогает предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство.

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