Перевозка огромной ракеты близ Зоны 51 попала на видео

cactusface dave / YouTube

В интернете набирает популярность видео, снятое в американском штате Невада неподалеку от Зоны 51. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах запечатлен полицейский кортеж, сопровождающий грузовик. На нем, по словам автора ролика, перевозят нечто похожее на ракету с ядерной боеголовкой. «Мы катались возле Sore Finger Road, и я снял видео, на котором ядерную ракету везут в направлении Зоны 51», — говорится в описании к ролику.

За три дня видео собрало почти 900 тысяч просмотров.

В начале декабря 2017 года в этом районе заметили подозрительную активность. По сообщениям СМИ, это могло свидетельствовать об испытаниях разрабатываемого B-21 Raider, первого американского тяжелого бомбардировщика за последние 30 лет.

На территории Зоны 51 располагается американская военная база. Предположительно, она используется для экспериментального тестирования в области воздухоплавания и систем вооружения. Воздушное сообщение над ней запрещено.

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