США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51

Представитель авиабазы Неллиc в Неваде (США) отказалась прояснить ситуацию с крушением самолета, предположительно, советского производства. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

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«Все детали касательно случившегося 5 сентября инцидента засекречены», — сказала представитель пресс-службы авиабазы в ответ на вопрос журналистов агентства, добавив, что информация о произошедшем сообщаться общественности не будет.

Инцидент произошел примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известное как Зона 51. На этой базе разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.

Ранее пресс-служба авиабазы в своем релизе объявила о самом инциденте, а также о том, что в результате катастрофы погиб подполковник Эрик Шульц.

Пилот, по данным источников ресурса Aviation Week, командовал эскадрильей, которая занимается испытаниями зарубежной техники. В распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько машин, построенных компанией «Сухой», в частности, Су-27.