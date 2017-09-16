Летчик-испытатель Толбоев рассказал о разговоре с погибшим близ Зоны 51 пилотом

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что месяц назад общался с погибшим в штате Невада пилотом ВВС США Эриком Шульцем. По предположениям прессы, американский военный мог разбиться при пилотировании самолета советского производства, в частности, истребителя Су-27.

«Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак», — рассказал Толбоев, являющийся почетным президентом авиасалона МАКС.

«[Шульц] хороший парень был, летал хорошо, судьба его такова. Он был опытный, без вопросов (...) Но есть некоторые тонкости очень глубокие, только мы, летчики-испытатели их знаем. Я ему говорил: "погибнешь, нельзя делать то, что я делаю". Это грань», — добавил он.

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Подполковник Эрик Шульц погиб 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета на самолете ВВС США (сведения о технике официально засекречены) в штате Невада. ЧП произошло в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известное как Зона 51.

Командование базы Неллис изначально засекретило обстоятельства инцидента и позднее отказалось раскрыть их, что породило различные спекуляции в СМИ. Журналисты предположили, что подполковник мог заниматься испытаниями зарубежной техники, в том числе советского производства, в частности, Су-27, либо пилотировал некий самолет, который на учениях выполнял роль вероятного противника. Помимо этого, появились подозрения в том, что Пентагон засекретил информацию о произошедшем якобы из-за потери в катастрофе дорогостоящего истребителя-бомбардировщика F-35 (на это журналистов навело то, что Шульц был одним из пилотов, обученных управлению этого самолета). Однако командование ВВС США отвергло подобную версию.