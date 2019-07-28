Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске

שרד הביטחון / YouTube

Израиль и США провели на Аляске испытания новейшего комплекса противоракетной обороны «Хец-3» (Arrow-3), способного поражать цели за пределами земной атмосферы. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Минобороны Израиля. Видео учений опубликовано на официальном YouTube-канале министерства.

«Летные испытания успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей. Испытания проводились на Аляске для того, чтобы проверить возможности, которые нельзя протестировать в Израиле», — говорится в сообщении.

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Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что успех испытаний «превзошел то, что можно вообразить». По его словам, Израиль добился колоссальных успехов в сфере безопасности. «Сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены по нам из Ирана или откуда бы то ни было еще», — отметил политик.

Это первые испытания израильского комплекса за пределами страны. За маневрами, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

В январе Минобороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США провели успешное испытание противоракетного комплекса «Хец-3» с израильской авиабазы Пальмахим. Оружие успешно поразило внеатмосферную баллистическую цель, отметили в министерстве.

Комплекс «Хец-3» предназначен, в частности, для выявления и уничтожения иранских ракет «Шихаб-3», а также других ракет большой дальности. Противоракеты израильской системы способны на перехват ракет, не имея точных данных об их местонахождении. Так, система способна установить местоположение цели уже после выхода на траекторию.

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