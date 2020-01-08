Перевозку нефти через Ормузский пролив приостановили

Два крупных танкерных оператора Саудовской Аравии и Бразилии приостановили проход танкеров через Ормузский пролив на фоне роста напряженности отношений США и Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о саудовской компании Bahri, которая утром 8 января рекомендовала клиентам воздержаться от транзита через пролив Ормуз, и о бразильской государственной компании Petrobras. Помимо этого, возможность приостановить перевозки танкеров рассматривала Saudi Aramco, однако финальное решение компании пока не разглашается.

По данным издания, через Ормузский пролив проходит около 20 процентов танкерных поставок нефти в мире.

5 января военные британские корабли начали сопровождать торговые суда через Ормузский пролив после угроз Ирана о возможных атаках — в этой стране пообещали наказывать американцев, «где бы они ни находились в пределах досягаемости».

В среду, 8 января, Иран нанес ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. Операция получила название «Мученик Сулеймани», Тегеран анонсировал ее как ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

В тот же день Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета. На его борту было 168 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. По уточненным данным, на борту находилось 11 граждан Украины, в том числе весь экипаж, также на рейсе из Тегерана находились граждане Ирана, Афганистана, Канады и нескольких стран Европы. После этого ряд международных авиакомпаний прекратили полеты над Ираном и Ираком.

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