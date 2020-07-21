Иран захотел закупить вооружение у России и создать новый клуб с ее участием

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Иран хочет создать новый клуб для стран, пострадавших от санкций США, куда бы входили еще Китай и Россия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дипломат подчеркнул, что Россия — приоритетный партнер для Ирана, и подтвердил заинтересованность его страны в российском оружии. «Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности», — отметил Джалали.

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Представитель Тегерана также рассказал об идее его страны «создать клуб стран, находящихся под санкциями» с участием Ирана, России и Китая. «Они [американцы] хотят, чтобы Россия была слабой, Китай был им экономически подчинен, а Иран был их колонией. Поэтому нам надо сотрудничать», — пояснил Джалали.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Россию и Китай о негативных последствиях от возможного снятия оружейного эмбарго с Ирана. По его мнению, действия этой страны могут подорвать стабильность цен на энергию.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.

Тегеран в свою очередь приостановил выполнение нескольких пунктов сделки, в рамках которой иранская ядерная программа должна быть серьезно сокращена (в частности, Иран должен вывезти за рубеж большую часть обогащенного урана и прекратить работы по его обогащению) в обмен на снятие ограничительных мер. Тегеран заявляет, что готов к дальнейшим переговорам, если Вашингтон извинится за выход из соглашения и выплатит компенсацию.

Москва настаивает на том, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть полностью снято после 18 октября. Сейчас официальные поставки оружия Тегерану могут осуществляться только с предварительного одобрения Совбеза ООН.

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 году, то есть после введения ограничений на поставки вооружения, Иран запросил у России военную технику и оружие на общую сумму восемь миллиардов долларов, однако заключению контрактов помешали ограничения Совбеза ООН и нехватка средств у Тегерана.

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