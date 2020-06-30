США предупредили Россию о последствиях снятия эмбарго с Ирана

Россия и Китай ощутят негативные последствия от возможного снятия оружейного эмбарго с Ирана. Об этом предупредил госсекретарь США Майк Помпео на виртуальном заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.

«Иран будет держать дамоклов меч над экономической стабильностью Ближнего Востока, ставя под угрозу такие страны, как Россия и Китай, которые полагаются на стабильные цены на энергию», — приводит агентство слова политика.

Уточняется, что Россия — в числе крупнейших мировых поставщиков нефти и газа, а Китай является одним из самых крупных потребителей энергии.

25 июня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что КНР и РФ подвергнутся изоляции в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября этого года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Еще в 2018-м американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.

Тегеран в свою очередь приостановил выполнение нескольких пунктов сделки, в рамках которой иранская ядерная программа должна быть серьезно сокращена (в частности, Иран должен вывезти за рубеж большую часть обогащенного урана и прекратить работы по его обогащению) в обмен на снятие ограничительных мер. Тегеран заявляет, что готов к дальнейшим переговорам, если Вашингтон извинится за выход из соглашения и выплатит компенсацию.

Москва настаивает на том, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть полностью снято после 18 октября. Сейчас официальные поставки оружия Тегерану могут осуществляться только с предварительного одобрения Совбеза ООН.

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 году, то есть после введения ограничений на поставки вооружения, Иран запросил у России военную технику и оружие на общую сумму восемь миллиардов долларов, однако заключению контрактов помешали ограничения Совбеза ООН и нехватка средств у Тегерана.

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