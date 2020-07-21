Путину привезли послание от президента Ирана

Российскому президенту Владимиру Путину передадут послание от иранского коллеги Хасана Рухани. Его привез глава МИД Ирана Джавад Зариф, передает РИА Новости со ссылкой на посла республики Казема Джалали.

«Помимо передачи послания от Роухани для Владимира Путина, Зариф также проведет переговоры со своим российским коллегой [главой российского МИД Сергеем Лавровым] по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад», — рассказал он. Джалали добавил, что переговоры будут посвящены развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям стран.

Ранее Казем Джалали заявил, что Иран хочет создать новый клуб для стран, пострадавших от санкций США, куда бы входили еще Китай и Россия. Дипломат подчеркнул, что Москва — приоритетный партнер для Тегерана, и подтвердил заинтересованность его страны в российском оружии.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который касался ядерной программы Ирана, и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны. Американский лидер Дональд Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.

СВПД был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.

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