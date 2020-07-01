В США назвали условие для войны с Ираном

Власти США будут готовы рассмотреть вариант применения военной силы, если это будет необходимо для того, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

По его словам, лучшей гарантией отсутствия у Ирана ядерного оружия является «далеко не Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД). Он отметил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен не дать Исламской Республике заполучить атомное вооружение и всегда готов рассматривать военное решение.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал политику США в отношении Ирана. Он отметил, что целью США является смена режима в Исламской Республике или же создание ситуации, при которой Ирану будет буквально нечем дышать.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны.

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