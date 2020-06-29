Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани

Судебные власти Ирана обратились к Интерполу с требованием внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом пишет агентство Mehr.

«Удалось идентифицировать в общей сложности 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран», — заявил прокурор Тегерана Али Мехр в понедельник, 29 июня.

«Во главе списка стоит президент США Дональд Трамп», — добавил он. Иранские власти выдали ордер на арест всех фигурантов дела. Прокурор отметил, что эти лица обвиняются в «убийстве» и «терроризме».

Ранее сообщалось, что Иран казнит информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда (Mahmoud Mousavi Majd), указавшего местоположение Сулеймани в Багдаде.

Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично главой Белого дома. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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