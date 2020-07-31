США объявили о введении новых санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что США вводят новые санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, санкции направлены на ограничение поставок металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ Исламской Республики. Он подчеркнул, что именно эти программы представляют «серьезную угрозу международному миру и безопасности».

Помпео рассказал, что под санкции попадут также поставки материалов для строительной отрасли Ирана. В США считают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) контролирует деятельность строительных компаний в стране.

Под запретом окажутся поставки в Иран 22 металлов и материалов, в том числе сплавов алюминия и нескольких марок стали.

Ранее Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает американскому президенту Дональду Трампу начинать войну с Ираном. Отмечается, что поправка запрещает финансирование ведения боевых действий против Ирана, которые были начаты без одобрения законодателей США.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, который касался ядерной программы Ирана, и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны. Американский лидер Дональд Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.

СВПД был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией.