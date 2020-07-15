Трампу запретили начинать войну с Ираном

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает американскому президенту Дональду Трампу начинать войну с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поправка запрещает финансирование ведения боевых действий против Ирана, которые были начаты без одобрения законодателей США. В поддержку инициативы высказались 30 законодателей, 22 были против.

В то же время были одобрены еще две поправки, которые предусматривают отзыв предоставленных американскому президенту в 2001 и 2002 годах разрешений на использование военной силы.

Первая из таких резолюций, утвержденная в 2001-м, дает право главе Белого дома отдавать распоряжения о применении военной силы в отношении террористов, которые несут ответственность за теракты 11 сентября. Однако отмечается, что на самом деле США проводили и проводят любые свои операции против радикалов в зарубежных странах, опираясь на эту резолюцию.

Вторая резолюция от 2002 года дает возможность использовать военную силу против террористов в Ираке. Американская администрация опиралась на такое разрешение при проведении операции против генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

7 июля сообщалось, что представитель ООН заявила, что убийство американцами генерала нарушало международное право. Представитель организации отметила, что Вашингтон не смог представить доказательства, оправдывающих удар по конвою, где находился генерал.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

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