Британия оставила в силе санкции против убитого генерала Сулеймани

Великобритания оставила в силе экономические санкции против генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого американским беспилотником в начале года. Это следует из документа, опубликованного подразделением британского министерства финансов.

В бумаге говорится о продлении санкций в связи с «терроризмом и финансированием терроризма» в отношении пяти человек. В их числе и Сулеймани — это значит, что его предполагаемые банковские счета остаются замороженными, и никто не сможет ими воспользоваться.

7 июля по поводу внесудебного устранения иранского генерала высказались в ООН: эксперты организации сочли, что США действовали незаконно, так как военачальник не представлял прямой угрозы для чьих-либо жизней.

Ранее сообщалось, что судебные власти Исламской республики обратились к международной организации с требованием внести в международный розыск президента США. Тегерану якобы удалось назвать 36 человек, участвовавших в подготовке убийства Сулеймани. Интерпол отказал в удовлетворении иранских требований.

Генерал погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с Сулеймани были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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