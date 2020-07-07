В ООН назвали убийство американцами генерала Сулеймани незаконным

Убийство американцами генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани нарушало международное право. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на спецдокладчика ООН по вопросам внесудебных казней Агьес Калламар.

Представитель организации отметила, что Вашингтон не смог представить доказательства, оправдывающих удар по конвою, где находился генерал. Калламар отметила, что Сулеймани отвечал за стратегию Ирана и действия в Сирии и Ираке, при этом не представляя немедленной угрозы чьим-либо жизням. Спецдокладчик сделала вывод, что с учетом этих аргументов удар США был незаконным. Калламар также выразила озабоченность использованием частых беспилотных летательных аппаратов в разных точках мира.

Ранее сообщалось, что судебные власти Исламской республики обратились к международной организации с требованием внести в международный розыск президента США. Тегерану якобы удалось назвать 36 человек, участвовавших в подготовке убийства Касема Сулеймани. Интерпол отказал в удовлетворении иранских требований.

Генерал погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с Сулеймани были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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