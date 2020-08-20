США пригрозили Москве на случай обхода санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Москве ответом в случае, если Россия и Китай не будет соблюдать режим санкций против Ирана. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Помпео пообещал, что тогда Вашингтон введет против Москвы ограничения. «Мы уже делали это, когда видели, что страны нарушали действующие американские санкции. Мы каждую страну приводили к ответственности за это и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН», — заверил госсекретарь США.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон восстановит все ограничения против Тегерана через 30 дней. Также снова вступит в силу требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана.

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что теперь мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. Он также уверил, что США продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.