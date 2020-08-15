Россия обратилась к Трампу с предложением по Ирану в обход Помпео

Министерство иностранных дел России призвало президента США Дональда Трампа ознакомиться с предложением президента Владимира Путина о проведении саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН, Германии и Ирана по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Twitter-аккаунте.

Представители России отметили, что, по их сведениям, Трампа еще не проинформировали об инициативе российского лидера, и предложили ознакомиться с ее деталями по ссылке в сообщении.

«В двух словах: мы предлагаем обеспечить безопасность в Персидском заливе», — написали дипломаты.

МИД России также призвало сохранять спокойствие и подписаться на его аккаунт в соцсетях, чтобы оставаться в курсе происходящего, пока госсекретарь США Майк Помпео занят.

Ранее Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН созвать саммит его постоянных членов по ядерной программе Ирана. По его словам, в Совбезе обостряется ситуация и дискуссии по вопросу ядерной программы Ирана становятся напряженнее. Он уточнил, что именно это стало поводом для предложения созвать саммит.

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана, ограничивающие поставки в страну металлов и материалов, которые могут быть использованы для иранских ядерной, ракетной и военной программ. По его словам, именно эти программы представляют «серьезную угрозу международному миру и безопасности». Под запретом окажутся поставки в Иран 22 металлов и материалов, в том числе сплавов алюминия и нескольких марок стали.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) был заключен между Ираном, Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. В 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него и ввел санкции против Тегерана. Администрация страны заявила, что надо сократить экспорт нефти в Иран до нуля, а президент Дональд Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки отказаться от дальнейшей поддержки соглашения.