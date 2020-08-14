Путин предложил созвать саммит по иранской ядерной программе

Президент России Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН созвать саммит его постоянных членов по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что к участию надо пригласить руководителей Германии и Ирана. По его словам, в Совбезе обостряется ситуация и дискуссии по вопросу ядерной программы Ирана становятся напряженнее. Он уточнил, что именно это стало поводом для предложения созвать саммит. Путин подчеркнул, что лидерам стран-участниц надо договориться о проведении совместной работы, чтобы обеспечить безопасность в Персидском заливе и укрепить доверие. Для этого государству понадобится «объединить политическую волю и созидательную энергию». В противном случае напряженность будет нарастать дальше и повысится риск возникновения конфликта.

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«В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны», — сказал президент.

Путин также заявил, что Россия продолжает придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключенного в 2015 году. Он напомнил, что в 2019 году Москва представила обновленную концепцию безопасности в зоне Персидского залива, в которой представлены конкретные пути для решения проблем региона. Президент призвал страны относиться к позициям друг друга внимательно и ответственно, проявляя уважение, и напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству с теми, кто заинтересован в смягчении ситуации.

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана, ограничивающие поставки в страну металлов и материалов, которые могут быть использованы для иранских ядерной, ракетной и военной программ. По его словам, именно эти программы представляют «серьезную угрозу международному миру и безопасности». Под запретом окажутся поставки в Иран 22 металлов и материалов, в том числе сплавов алюминия и нескольких марок стали.

СВПД был заключен между Ираном, Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. В 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него и ввел санкции против Тегерана. Администрация страны заявила, что надо сократить экспорт нефти в Иран до нуля, а президент Дональд Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки отказаться от дальнейшей поддержки соглашения.