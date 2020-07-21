Москва рассказала о шансах на сохранение ядерной сделки с Ираном

Москва считает, что шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном остаются. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом, передает РИА Новости.

«Наша встреча — важный этап в общих усилиях, которые сейчас предпринимают оставшиеся участники СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по сохранению этого важнейшего достижения многосторонней дипломатии», — подчеркнул он. В качестве примера дипломат привел усилия Китая и некоторых стран-членов СВПД в Европе.

По мнению Лаврова, линия, которой придерживается Вашингтон, «во всех смыслах деструктивна»: американская сторона стремится к полному разрушению и СВПД, и других договоренностей по контролю над вооружениями.

Глава МИД Ирана прибыл в Москву 21 июля. Он собирается передать послание российскому президенту Владимиру Путина от его иранского коллеги Хасана Рухани, а также обсудить вопросы развития ситуации в регионе на встрече с Лавровым.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, который касался ядерной программы Ирана, и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны. Американский лидер Дональд Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.

СВПД был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией.

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