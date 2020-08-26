Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Большинство членов Совета Безопасности (СБ) ООН отказались поддержать США в попытке восстановить санкции против Ирана. Об этом сообщил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, почти все члены СБ ответили незамедлительно, направив свои письма председателю. В этих письмах подавляющее большинство стран-членов прямо заявили, что письмо от США не может считаться уведомлением согласно параграфу 11 резолюции 2231 СБ ООН и не запускает процедуру восстановления санкций, так как США прекратили участие в иранской ядерной программе (СВПД).

Небензя добавил, что США стали единственным членом Совбеза ООН, который считает, что вправе запустить процедуру восстановления антииранских санкций. При этом представители Франции и Германии в СБ ООН заявили о незаконности действий США в отношении Ирана.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.