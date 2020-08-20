Иран увеличил мощности обогащения урана из-за требования прекратить делать это

Иран увеличил мощности обогащения урана после сообщений о планах США требовать приостановить эту деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную Организацию атомной энергии.

Отмечается, что реакция Тегерана связана с угрозами США восстановить все санкции через 30 дней. В организации не знают, будет ли задействован механизм разрешения споров для восстановления ограничений против Ирана или сохранится нынешняя ситуация. «Организация атомной энергии сделала большие шаги по обеспечению (показателя в) 190 тысяч ЕРР», — подчеркнули ее представители.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон восстановит все ограничения против Тегерана через 30 дней. Также снова вступит в силу требование о том, чтобы Иран приостановил всю работу, связанную с обогащением урана. Это стало следствием того, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не получил в Совбезе ООН необходимого количества голосов

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что теперь мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. Он также уверил, что США продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.

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