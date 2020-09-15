Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ Абдулла бин Зайд аль-Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о примирении в присутствии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заключенным в Белом доме договоренностям, Бахрейн и ОАЭ признают государство Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что еще пять или шесть стран могут подписать соглашения с Израилем о нормализации отношений. При этом американский лидер не назвал конкретные государства. По информации газеты The Jerusalem Post, в их число, возможно, входят Оман и Саудовская Аравия. Эксперты считают, что этот процесс связан с усилением Ирана, которое видится угрозой большинству его соседей по Ближнему Востоку. До этого Израиль в арабском мире признавали только Египет и Иордания.

11 сентября стало известно, что Трампа во второй раз за последнее время выдвинули на Нобелевскую премию мира. Один из авторов этой инициативы считает, что американский президент заслуживает ее за примирение Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, другой — что его стоит наградить за нормализацию отношений между Сербией и частично признанной республикой Косово.

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