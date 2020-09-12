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Палестина отозвала посла в Бахрейне из-за его примирения с Израилем

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Фото: pikist.com

Палестина отозвала своего посла из Бахрейна после того, как страна решила восстановить дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что Палестина жестко осудила решение Бахрейна и, так же как в случае с ОАЭ, практически сразу решила отозвать своего посла из Манамы.

Ранее 11 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что он стал посредником в новом примирении на Ближнем Востоке. «Сегодня — еще один исторический прорыв! Двое наших замечательных друзей, Израиль и Королевство Бахрейн, договорились заключить мир — вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней», — написал президент в своем Twitter-аккаунте.

В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру во всем регионе. Как отмечают эксперты Reuters, этот процесс связан с усилением Ирана, которое видится угрозой большинству его соседей по Ближнему Востоку.

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