Трамп объявил об «историческом примирении» Израиля с еще одной арабской страной

Президент США Дональд Трамп стал посредником в новом примирении на Ближнем Востоке: Бахрейн установил дипломатические отношения с Израилем. Об этом американский лидер объявил у себя в Twitter.

«Сегодня — еще один исторический прорыв! Двое наших замечательных друзей, Израиль и Королевство Бахрейн, договорились заключить мир — вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней», — написал Трамп.

В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру во всем регионе. Как отмечают эксперты Reuters, этот процесс связан с усилением Ирана, которое видится угрозой большинству его соседей по Ближнему Востоку.

Ранее 11 сентября стало известно, что Трампа во второй раз за последнее время выдвинули на Нобелевскую премию мира. Один из авторов этой инициативы считает, что американский президент заслуживает ее за примирение Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, другой — что его стоит наградить за нормализацию отношений между Сербией и частично признанной республикой Косово.