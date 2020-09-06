Палестина выдвинула условия для посольств разных стран

Палестина выдвинула условие для посольств разных стран, ныне расположенных в израильском Тель-Авиве. Об этом в воскресенье, 6 сентября, заявил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эрикат, передает РИА Новости.

По его словам, Палестина прекратит сотрудничество и «разорвет отношения с любой страной», чье посольство перенесут в Иерусалим. Он отметил, что если это произойдет, то Палестина также отзовет своего посла.

4 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что Сербия станет первой страной Европы, открывшей к июлю 2021-го посольство в Иерусалиме. Помимо этого, Косово также разместит в этом городе свою дипмиссию. Решения приняты при посредничестве США.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? «По-настоящему пугает» Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?

Многие государства не признают аннексию Израилем восточной части Иерусалима. В связи с этим большая часть иностранных посольств располагается в Тель-Авиве. При этом Израиль считает, что Иерусалим — «единая и неделимая» столица, отвоеванная у Иордании полвека назад.

В 2017-м президент США Дональд Трамп признал столицей Израиля город Иерусалим. В 2018-м на новое место было перенесено американское посольство, а в 2019-м — посольство Гватемалы.

Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан в начале июля. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Ранее к подобному шагу Израиль призывали США. Согласно плану главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века», Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты будут принадлежать Израилю, а его столицей Вашингтон считает Иерусалим.