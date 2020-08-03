Израиль напомнил о роли США в будущей аннексии Западного берега Иордана

Дальнейшие шаги по аннексии частей Западного берега реки Иордан зависят от позиции Соединенных Штатов. Об этой роли главного союзника еврейского государства напомнил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании своей партии «Ликуд», сообщает портал News.ru со ссылкой на местную радиостанцию.

«Тема распространения суверенитета находится в Вашингтоне, вопрос не был снят. Белый дом должен это поддержать. Это не снято с повестки дня», — приводит издание его слова.

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Ранее, 6 июля, глава израильского МИД Габи Ашкенази рассказал, что аннексия палестинских территорий перенесена. Он отметил, что в настоящий момент ведомство готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности.

2 июля бывший президент США Джимми Картер раскритиковал желание Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан и назвал его «незаконным захватом земель».

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега. По мнению Нетаньяху, страна впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Ранее к подобному шагу Израиль призывали США. Согласно плану главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века», Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты будут принадлежать Израилю, а его столицей Вашингтон считает Иерусалим.