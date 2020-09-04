Трамп заявил о прорыве в отношениях Сербии и Косова

В отношениях Сербии и частично признанной Республики Косово наметился серьезный прорыв, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами этих государственных образований в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Хашим Тачи подписали соглашение о нормализации экономических связей, пишет агентство. По мнению американского лидера, это огромный шаг вперед для отношений двух стран, с тех пор как Косово объявило о независимости в 2008 году.

Тачи заявил, что это соглашение должно стать шагом на пути к взаимному признанию, в то время как Вучич был более сдержан: по его словам, «между Сербией и Косовом все еще остается множество различий».

3 сентября сообщалось, что в ходе переговоров глава Сербии резко отверг пункт соглашения о признании его страной независимости Косова.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории.

В 1998-1999 годах на бывшей территории Югославии, в которую входили обе стороны, разгорелся военный конфликт. Его жертвами стали более 10 тысяч человек. Война закончилась после того, как авиация сил НАТО ударила по Сербии. В результате авиаудара погибли сотни мирных жителей.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе и 22 из 27 участников Евросоюза. Между тем Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.