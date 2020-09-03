От Сербии потребовали признать независимость Косова на переговорах в США

От президента Сербии Александра Вучича на переговорах в США потребовали признать независимость частично признанной республики Косово. Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали, передает ТАСС.

«Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых в десяти подразумевается двустороннее признание»,— сказал представитель Белграда. Мали добавил, что любые предложения сербов встречаются очень агрессивно. Кроме того, министр финансов посетовал на маленькое число обсуждаемых экономических вопросов вопреки тому, что было обещано ранее.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти прибыли в Белый дом для переговоров по налаживанию экономических связей.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.

О независимости республики парламент Косово заявил в 2008-м. Республику на данный момент признали около ста стран, в том числе и 22 из 27 участников Евросоюза. Россия независимость Косова не признает.

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