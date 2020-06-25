Власти Косова отказались от переговоров с Сербией

Премьер-министр Косова Авдулах Хоти отказался от участия в переговорах с Сербией, которые должны были пройти в Вашингтоне 27 июня. Об этом он заявил в своем Twitter.

Хоти рассказал, что вынужден вернуться в страну, чтобы разобраться с обвинениями в адрес президента Косова Хашима Тачи. Ранее тот также отменил свой визит в Вашингтон, отмечает РИА Новости.

24 июня Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове в Гааге обвинила Тачи в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Помимо него, обвинения были предъявлены девяти бывшим боевикам. Уточняется, что за все время потерпевшими стали сотни граждан республики, в числе которых и политические оппоненты главы Косова.

Специальный суд был создан в Гааге в 2016 году для привлечения к ответственности бывших членов Освободительной армии Косово (ОАК) за предполагаемые военные преступления во время борьбы за независимость Косова от Сербии. Он рассматривает преступления в отношении сербов, цыган и албанцев, совершенные в период с 1998 по 2000 год.

Хашим Тачи — основатель ОАК, которая боролась за независимость от Сербии. В начале 2016-го стал президентом республики. В 1998-1999-м в результате военных действий на территории бывшей Югославии погибло более 10 тысяч человек, почти две тысячи из которых и сейчас считаются пропавшими без вести. Уточняется, что после 78-дневного вооруженного конфликта бои прекратились в результате нескольких авиационных атак НАТО в Сербии.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. О независимости республики парламент Косово заявил в 2008-м.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе и 22 из 27 участников Евросоюза (ЕС). Между тем Косово не является членом Организации Объединенных Наций (ООН). Кроме того, Россия независимость Косова не признает.

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