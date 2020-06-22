Президент Сербии захотел быстрее вступить в Евросоюз после победы на выборах

Президент Сербии Александр Вучич захотел быстрее вступить в Евросоюз после победы на парламентских выборах его Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны ускорить наш европейский путь. Должны пойти на дополнительные реформы», — сказал глава государства. При этом он подчеркнул, что его страна «не будет подлизываться, к кому есть претензии». Вучич также призвал сохранить друзей, которые помогли в борьбе с пандемией коронавируса.

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По предварительным данным, СПП получает более 63 процентов голосов, на втором месте Социалистическая партия Сербии — у нее около 11 процентов.

С марта 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Основными условиями присоединения к альянсу называются проведение ряда экономических реформ, изменения в области укрепления верховенства закона, развитие независимой судебной системы, защита свободы слова, а также нормализация отношений с Косово.

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