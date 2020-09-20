США заявили о восстановлении санкций против Ирана вопреки ООН

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против Ирана вопреки ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Помпео пригрозил всем странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации мер в отношении Ирана, последствиями в форме односторонних действий Вашингтона. Он отметил, что, несмотря на мнение других стран-членов Совбеза ООН, решение о возобновлении санкций было принято в соответствии с процедурами организации, и его следует выполнять.

Американский дипломат подчеркнул, что все страны-члены ООН должны соблюдать эмбарго на поставки оружия в Исламскую Республику. Он добавил, что требования США включают запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке урана, а также санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами.

Ранее в августе МИД России счел инициативу США восстановить санкции против Ирана ничтожной. Об этом, по мнению ведомства, свидетельствует отказ Совета Безопасности ООН восстановить санкции в рамках резолюции 2231.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.