ООН отказалась рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отказался рассмотреть запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее письмо генсек направил председателю Совета Безопасности ООН. Он отметил, что, несмотря на поданное США ранее уведомление о неисполнении Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), СБ ООН «не предпринял никаких действий».

«Есть неопределенность в отношении того, действительно ли был начат процесс, изложенный в пункте 11 резолюции 2231 (процесс возобновления санкций ООН против Ирана — прим. «Ленты ру»). <...> Генеральный секретарь не в том положении, чтобы действовать так, будто такой неопределенности не существует», — отмечается в письме.

Ранее 20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против Ирана вопреки ООН. Он пригрозил всем странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации мер в отношении Ирана, последствиями в форме односторонних действий Вашингтона. Он отметил, что, несмотря на мнение других стран-членов Совбеза ООН, решение о возобновлении санкций было принято в соответствии с процедурами организации, и его следует выполнять.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.