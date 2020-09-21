Африканцы потребовали постоянного места в Совбезе ООН

ЮАР будет требовать предоставления Африке места постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент этой страны Сирил Рамапоса, передает ТАСС.

«ЮАР ставит задачу использовать юбилейные заседания (в честь 75-летия организации — прим. «Ленты.ру») с тем, чтобы продвигать реформу ООН, в частности, ее Совета Безопасности», — сказал глава государства.

По его мнению, континент с населением больше миллиарда человек должен иметь постоянное представительство в Совбезе ООН. Это нужно в том числе для решения глобальных проблем в области здравоохранения, предотвращения войн или стихийных бедствий.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности. В нем всегда состоят пять постоянных стран-членов (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также десять временных.

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